Euro
7.44
Dolar
6.87
BIST 100
98,398.81
Altın
1,687.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Trump: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde ve ABD'den daha çok

ABD Başkanı Trump, Çin'deki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin açıklandığından farklı ve ABD'den de çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Dildar Baykan   | 17.04.2020
Trump: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde ve ABD'den daha çok

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin açıklandığından farklı ve ABD'den de çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Trump, Twitter'dan Kovid-19 salgınının çıktığı ülke olan Çin'e yönelik açıklamada bulundu. Yeni tip koronavirüs için "görünmez düşman" ifadesini kullanan Trump, paylaşımında şunları kaydetti:

"Çin, görünmez düşmandan dolayı yaşamını kaybeden kişilerin sayısını iki kat artıran bir açıklamada bulundu. Aslında ölümler açıklananın çok ötesinde ve ABD'deki ölümlerden de daha çok. ABD, Çin'in yanına bile yaklaşamaz."

Vuhan ölü sayısını revize etmişti

Kovid-19'un ilk kez görüldüğü Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kenti idaresi, virüse ilişkin ölü sayılarını bugün revize etmişti.

İdare, Kovid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha eklenerek yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 869 olduğunu duyurmuştu. Böylece Çin genelindeki Kovid-19 ölümlerinin sayısı 4 bin 632'i bulmuştu.

Kovid-19 salgınının "merkez üssü" konumunda bulunan ABD'de ise 33 bin 286 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muş'ta Kovid-19 tedavisi tamamlanan 4 kişi alkışlarla taburcu edildi
Suudi Arabistan Başmüftüsü: Kovid-19 nedeniyle teravih ve bayram namazı evlerde kılınacak
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 681'e yükseldi
Trump, Demokrat eyalet valilerine Twitter üzerinden savaş açtı
Trump: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde ve ABD'den daha çok

Benzer haberler

Suudi Arabistan Başmüftüsü: Kovid-19 nedeniyle teravih ve bayram namazı evlerde kılınacak

Suudi Arabistan Başmüftüsü: Kovid-19 nedeniyle teravih ve bayram namazı evlerde kılınacak

ABD'deki DMV bölgesinde Kovid-19 vaka sayısı bir haftada 2 kat arttı

Trump, Demokrat eyalet valilerine Twitter üzerinden savaş açtı

Trump: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde ve ABD'den daha çok

Trump: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde ve ABD'den daha çok
Nobel ödüllü Fransız doktor, 'Kovid-19'un Çin'de laboratuvarda üretildiğini' iddia etti

Nobel ödüllü Fransız doktor, 'Kovid-19'un Çin'de laboratuvarda üretildiğini' iddia etti
Türkiye'deki Sancak Dostları Platformunun yardımları Sırbistan'a ulaştı

Türkiye'deki Sancak Dostları Platformunun yardımları Sırbistan'a ulaştı