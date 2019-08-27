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Dünya

ABD'de Harvard Üniversitesini kazanan Filistinli öğrenci sınır dışı edildi

ABD'de Harvard Üniversitesini kazanan 17 yaşındaki Filistin kökenli İsmail Ajjawi, ABD'ye girerken vizesi iptal edilerek sınır dışı edildi.

Dildar Baykan   | 27.08.2019
ABD'de Harvard Üniversitesini kazanan Filistinli öğrenci sınır dışı edildi

Washington

ABD'de Harvard Üniversitesini kazanan Filistinli bir genç, ülkeye girerken vizesi iptal edilerek sınır dışı edildi.

Harvard Üniversitesinin haber platformu Crimson'a göre, Lübnan'da yaşayan ve Filistin kökenli olan 17 yaşındaki İsmail Ajjawi isimli genç, Harvard Üniversitesinde eğitim almak üzere cuma gecesi Boston kentindeki Logan Uluslararası Havalimanına geldi.

Ülkeye giriş yapmak isteyen Ajjawi, göçmen ofisi görevlileri tarafından saatlerce sorgulandı. Ajjawi, sorgunun ardından vizesi iptal edilerek sınır dışı edildi.

Ajjawi, yaptığı yazılı açıklamada, bir yetkilinin, bilgisayarı ve telefonunu karıştırdığını, sosyal medya hesaplarına baktığını ve buradaki arkadaşlarının siyasi paylaşımlarından dolayı kendisinden hesap sorduğunu belirtti.

Yaklaşık 8 saat sorgulandığını belirten Ajjawi, kendi yaptığı paylaşımlarda hiçbir siyasi içerik olmamasına rağmen yetkilinin ikna olmadığını vurguladı.

Harvard Üniversitesi Sözcüsü Jonathan Swain ise yaptığı açıklamada, sorunu çözmek için çalıştıklarını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, konu hakkında yorum yapmazken, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi Sözcüsü Michael McCarthy, yaptığı yazılı açıklamada, Ajjawi'nin ABD'ye giriş için uygun bulunmadığını savundu.

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