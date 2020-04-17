İspanya, Portekiz ve Fransa'dan Kovid-19 ile mücadelede AB'ye 'ortak hareket' çağrısı
İspanya, Portekiz ve Fransa, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında AB dışişleri ile devlet ve hükümet başkanları zirvelerinde ortak hareket etme kararı aldı.
Madrid
İspanya, Portekiz ve Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gelecek hafta yapılacak Avrupa Birliği (AB) dışişleri ile devlet ve hükümet başkanları zirvelerinde ortak hareket etme kararı aldı.
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İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB'den sorumlu Devlet Sekreteri Juan Gonzalez Barba'nın, Fransız ve Portekiz mevkidaşlarıyla video konferans gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, Kovid-19'a karşı verilen mücadelede AB ülkelerinin ortak hareket etmesi konusunda anlaşan 3 ülkenin, "salgından en fazla etkilenen işçilere ve şirketlere yardım ile Avrupa vatandaşlarını korumak için koordinasyonun önemini vurguladığı" belirtildi.
"Hiçbir ülke, tek başına kendini toparlayamaz"
AB'nin 22 ve 23 Nisan'da yapacağı zirveler için "AB'nin dayanışma ve inandırıcılık sınavı olacak." ifadesine yer verilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:
"Avrupa, gerçek bir revizyon gerektiren bu tarihi meydan okumaya karşılık verecek düzeyde olmalıdır. Sağlık, tarım ve sanayide gerçek bir Avrupa stratejik özerkliği inşa edilmeli ve daha sağlam, birlik ve egemen bir Avrupa inşa edilmelidir. Bu salgının aşılması ve ekonomimizin yeniden canlandırılması sadece dayanışmayla mümkün olur. Hiçbir ülke, tek başına kendini toparlayamaz."
İspanya, Fransa ve Portekiz, AB 2021-2027 Mali Planı'nın, AB dijital stratejisinin, başta iklim değişikliğiyle mücadele olmak üzere daha sosyal bir Avrupa'nın kalkınmasının, bu çerçevede ele alınması çağrısında bulundu.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında AB dışişleri bakanları 22 Nisan'da, devlet veya hükümet başkanları da 23 Nisan'da video konferans yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.