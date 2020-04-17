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Dünya, Koronavirüs

Nobel ödüllü Fransız doktor, 'Kovid-19'un Çin'de laboratuvarda üretildiğini' iddia etti

Nobel Tıp Ödülü'nü 2008'de alan Fransız doktor Luc Montagnier, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvarda üretildiğini ileri sürdü.

Yusuf Özcan   | 17.04.2020
Nobel ödüllü Fransız doktor, 'Kovid-19'un Çin'de laboratuvarda üretildiğini' iddia etti

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Nobel Tıp Ödülü'nü 2008'de alan Fransız doktor Luc Montagnier, "Pourquoi docteur" internet sitesine verdiği demeçte, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Vuhan'da hayvan pazarından ortaya çıktığına inanmadığını belirtti. 

"Kovid-19, Vuhan'daki laboratuvardan üretildi. Bu laboratuvar, 2000'li yıllardan beri koronavirüs hakkında uzmanlaştı." değerlendirmesinde bulunan Montagnier, bu konuyu iyi araştırdığını vurguladı.

"AIDS'e karşı bir aşı bulmak istenmiş olabilir"

Montagnier, CNEWS kanalında yaptığı açıklamada, "Bu virüs, doğal yollarla ortaya çıkmadı, bu tam profesyonel bir iş. Bunun hangi amaçla yapıldığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'da HIV parçalarının olabileceğini anlatan Montagnier, "Bununla AIDS'e karşı bir aşı bulmak istenmiş olabilir." dedi.

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