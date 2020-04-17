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Dünya

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 150 bini aştı

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı dünya genelinde 150 bini aştı.

Nuri Aydın   | 17.04.2020
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 150 bini aştı Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bin 603'e, vaka sayısı 2 milyon 227 bin 38'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 35 bin 481 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 22 bin 475 ile İtalya, 19 bin 478 ile İspanya, 17 bin 920 ile Fransa, 14 bin 576 ile İngiltere, 5 bin 163 ile Belçika, 4 bin 958 ile İran ve 4 bin 193 ile Almanya takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 4 bin 632 kişi yaşamını yitirdi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Hollanda (3 bin 459), Brezilya (1956), Türkiye (1769), İsveç (1400), İsviçre (1325) ve Kanada (1252)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. 

Virüs bulaşan 563 bin 696 kişi iyileşirken, halen tedavisi süren 1 milyon 512 bin 739 vaka bulunuyor.

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