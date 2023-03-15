Dolar
18.99
Euro
20.03
Altın
1,934.16
ETH/USDT
1,622.10
BTC/USDT
24,242.00
BIST 100
5,121.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşındaki Gent maçına davet edilen kulüp başkanları, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Beyaz Saray, Karadeniz'e düşen ABD İHA'sının enkazının kurtarılabileceğinden şüpheli

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rus uçaklarının çarptığı ve Karadeniz'e düşen ABD insansız hava aracının (İHA) enkazının kurtarılabileceğinden emin olmadığını söyledi.

Tuğçenur Akgün  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Beyaz Saray, Karadeniz'e düşen ABD İHA'sının enkazının kurtarılabileceğinden şüpheli

New York

CNN televizyonuna konuşan Kirby, Rus Su-27 savaş uçağının, Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yapan ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'ya çarparak düşmesine neden olmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

Kirby, İHA'nın Karadeniz'de derin sulara düştüğünü belirterek enkazının kurtarılabileceğinden emin olmadığını ifade etti. Koordinatör Kirby, "Herhangi bir kurtarma çalışmasının olup olmayacağını hâlâ değerlendiriyoruz." dedi.

İHA'daki bilgilerin ele geçirilmemesi için de adımlar attıklarını kaydeden Kirby, bu konuda ellerinden geleni yaptıklarının altını çizdi.

Kirby, Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ne, "uluslararası hava sahasında tamamen yasal yollardan uçan ABD uçaklarının yakınından geçerken daha dikkatli olmaları gerektiği" mesajını ilettiklerini kaydetti.

"Daha dikkatli olması gereken onlar." diyen Kirby, Ukrayna veya başka bir ülkenin iddia ettiği hava sahasının epey dışında uçtuklarını söyledi. Kirby, Karadeniz'in Rusya'ya değil, birçok ülkeye ait olduğunu dile getirerek burada uluslararası hukuka uygun şekilde faaliyet göstermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Kirby, bu gibi hadiselerin "yanlış anlaşılma" riskini artırdığına dikkati çekerek yaşananların Ukrayna'daki savaşı tırmandırıp ABD ile Rusya'yı karşı karşıya getirecek bir durum oluşturmasını kimsenin istemeyeceğini vurguladı. Bunun sadece Ukrayna ya da Avrupa halkı için değil tüm dünya için iyi olmayacağını söyleyen Kirby gerilimi tırmandırmamak için uğraştıklarını kaydetti.

Koordinatör Kirby, hadiseye ilişkin toplanabilen görüntüleri incelemeye devam ettiklerini bildirdi.

Çin, İran ve Rusya'nın Umman Körfezi'ndeki ortak deniz tatbikatına ilişkin soru üzerine Kirby, ülkelerin bu tatbikatları zaman zaman düzenlediklerini ve Rusya ile Çin'in de ilk kez böyle bir tatbikat gerçekleştirmediğini belirtti. Kirby, diğer taraftan, kendilerine ve müttefiklerine yönelik herhangi bir tehdit olmadığından emin olmak için tatbikatı izleyeceklerini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı
Mehmetçik Şanlıurfa'da selde mahsur kalanların kurtarılması için köprü kurdu
Ukrayna, Tahıl Anlaşması hususunda desteği için Türkiye’ye teşekkür etti
Bakan Ersoy, Malatya'da çadırda kalan depremzedeleri ziyaret etti
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 39'a yükseldi

Benzer haberler

Beyaz Saray, Karadeniz'e düşen ABD İHA'sının enkazının kurtarılabileceğinden şüpheli

Beyaz Saray, Karadeniz'e düşen ABD İHA'sının enkazının kurtarılabileceğinden şüpheli

Ukrayna: Karadeniz’de ABD’ye ait İHA’nın düşürülmesi, Rusya’nın çatışma bölgesini genişletme sinyali

Kremlin: Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler kötü durumda

Avrupa temiz sanayisini büyütmek istiyor

Avrupa temiz sanayisini büyütmek istiyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Beyaz Saray ve ABD Dışişlerinde temaslarda bulundu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Beyaz Saray ve ABD Dışişlerinde temaslarda bulundu
Litvanya Parlamentosu, Rus güvenlik şirketi Wagner'i "terör örgütü" olarak tanıdı

Litvanya Parlamentosu, Rus güvenlik şirketi Wagner'i "terör örgütü" olarak tanıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet