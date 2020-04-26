Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak
Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşen Tom Hanks ve eşi Rita Wilson plazma bağışında bulunacaklarını açıkladı.
Ankara
"Inquirer.net" sitesinin haberine göre, Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aşısı geliştirme çabalarına yardımcı olmak için kan ve plazma bağışında bulunmak için gönüllü oldu.
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Hanks, bir podcast için yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele konusunda ne yapabileceklerini düşünürken plazma bağışının akıllarına yattığını söyledi.
Esprili kişiliğiyle tanınan 63 yaşındaki aktör, yeni tip koronavirüse karşı kendi kanından bir aşı geliştirilmesi halinde buna "Hank-ccine" adının verilmesini isteyeceğini belirtti.
Hanks ve eşi Wilson, 12 Mart'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.