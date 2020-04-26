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Dünya, Koronavirüs

Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak

Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşen Tom Hanks ve eşi Rita Wilson plazma bağışında bulunacaklarını açıkladı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 26.04.2020
Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak

Ankara

"Inquirer.net" sitesinin haberine göre, Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aşısı geliştirme çabalarına yardımcı olmak için kan ve plazma bağışında bulunmak için gönüllü oldu. 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hanks, bir podcast için yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele konusunda ne yapabileceklerini düşünürken plazma bağışının akıllarına yattığını söyledi.

Esprili kişiliğiyle tanınan 63 yaşındaki aktör, yeni tip koronavirüse karşı kendi kanından bir aşı geliştirilmesi halinde buna "Hank-ccine" adının verilmesini isteyeceğini belirtti.

Hanks ve eşi Wilson, 12 Mart'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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