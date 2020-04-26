Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 475'e çıktı
Hollanda'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 66 artarak 4 bin 475'e ulaştı.
Rotterdam
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Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 10 bin 456 oldu.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 655 artarak 37 bin 485'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 66 artışla 4 bin 475'e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.