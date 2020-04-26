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Dünya, Koronavirüs

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 475'e çıktı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 66 artarak 4 bin 475'e ulaştı.

Abdullah Aşıran   | 26.04.2020
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 475'e çıktı Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Rotterdam

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 10 bin 456 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 655 artarak 37 bin 485'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 66 artışla 4 bin 475'e yükseldi.

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