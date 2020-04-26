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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19'dan 413 kişi daha hayatını kaybetti

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi.

Hasan Esen   | 26.04.2020
İngiltere'de Kovid-19'dan 413 kişi daha hayatını kaybetti

Londra
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