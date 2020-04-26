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Dünya

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Raymond: İran’ın fırlattığı uydunun istihbarat toplama kabiliyeti yok

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Raymond, İran’ın kısa süre önce fırlattığı uyduyu takip ettiklerini belirterek, "İstihbarat toplama kabiliyeti yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kasım İleri   | 26.04.2020
ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Raymond: İran’ın fırlattığı uydunun istihbarat toplama kabiliyeti yok

Washington

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Jay Raymond, Twitter hesabından "ABD Uzay Kuvvetlerine bağlı Pete Hava Üssü'ndeki 18’inci Uzay Kontrol Filosu, İran’ın fırlattığı ve ‘3U Cubesat’ olarak nitelediği Nour-01 uydusunu (SATCAT 45529) takip ediyor." paylaşımında bulundu.

İran’ın uydunun görüntü alma kabiliyeti olduğunu iddia ettiğini belirten Raymond, "Aslında o uzaydan baş aşağı görüntü alan bir video kameradır, istihbarat toplama kabiliyeti yok." ifadesini kullandı.

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral John Hyten, geçen hafta İran’ın Dünya’nın yörüngesine gönderdiğini açıkladığı uyduya ilişkin, "Bu füzenin çok uzun mesafe katettiğini söyleyebilirim. Ancak uydunun uzaya ulaşıp ulaşmadığını söyleyemem." açıklamasında bulunmuştu.


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