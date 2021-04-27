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Dünya

THY, Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine seferlere başlayacak

Türk Hava Yolları (THY), mayıs ayında Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatacağını duyurdu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 27.04.2021
THY, Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine seferlere başlayacak

İstanbul

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Köklerimize dönüyoruz. Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatıyoruz. Mayıs ayı içinde seferler başlıyor. Lütfen web sitemizi ziyaret ediniz." ifadelerini kullandı. 


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