THY, Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine seferlere başlayacak
Türk Hava Yolları (THY), mayıs ayında Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatacağını duyurdu.
İstanbul
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Köklerimize dönüyoruz. Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatıyoruz. Mayıs ayı içinde seferler başlıyor. Lütfen web sitemizi ziyaret ediniz." ifadelerini kullandı.
Köklerimize dönüyoruz.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 27, 2021
Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatıyoruz.
Mayıs ayı içinde seferler başlıyor. Lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.
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