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Dünya

Thodex'in kurucusu Özer'in Arnavutluk'ta saklandığı binaya baskın düzenlendi: 2 gözaltı

Muhammed Nuri Erdoğan   | 27.04.2021
Thodex'in kurucusu Özer'in Arnavutluk'ta saklandığı binaya baskın düzenlendi: 2 gözaltı

Ankara

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık eden Arnavut uyruklu 2 kişi yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Arnavutluk'a kaçtığı belirlenen ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan beşer kişilik iki ekibin de destek verdiği çalışmalar kapsamında Özer'in Tiran'da kaldığı binaya baskın düzenlendi ve burada Arnavut uyruklu 2 kişi yardım ve yataklıktan gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden birinin Özer'i havalimanında karşıladığı ve saklanmasına yardımcı olduğu tespit edildi.

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