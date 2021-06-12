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Dünya

Terör örgütü YPG/PKK Afrin'de hastanede tedavi gören sivillere saldırdı: 13 ölü, 27 yaralı

YPG/PKK'nın saldırısında, Afrin'deki özel hastanede tedavi gören 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırıyı gerçekleştiren terör örgütüne ait hedeflerin derhal ateş altına alındığını bildirdi.

Lale Köklü Karagöz, Muhammed Nuri Erdoğan   | 12.06.2021
Terör örgütü YPG/PKK Afrin'de hastanede tedavi gören sivillere saldırdı: 13 ölü, 27 yaralı Fotoğraf: Ömer Alven - Anadolu Ajansı

Hatay/Ankara

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Hastanede tedavi gören 13 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivilin yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

MSB: Terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedefler derhal ateş altına alındı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin insanlık dışı bir saldırı daha gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tel Rıfat bölgesinde yuvalanmış teröristler Afrin şehir merkezini ve Şifa hastanesini top ve ÇNRA atışlarıyla hedef aldı. Saldırıda 13 sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir."

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