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İsrail askerlerinin Batı Şeria'da başından vurarak katlettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Didim'e götürülecek.
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Dünya

Temas Grubu kapsamında Avrupalı ve Arap dışişleri bakanları Madrid'de toplandı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nin oluşturduğu Temas Grubu, aralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da olduğu bazı Avrupa ve Arap ülkelerinin dışişleri bakanları ile üst düzey temsilcilerle İspanya'nın başkenti Madrid'de toplandı.

Şenhan Bolelli  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Temas Grubu kapsamında Avrupalı ve Arap dışişleri bakanları Madrid'de toplandı Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Madrid

İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Dışişleri Bakanı Fidan'ın yanı sıra Filistin, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Slovenya, Norveç, İspanya'nın dışişleri bakanları, Katar Devlet Bakanı Muhammed Bin Abdulaziz Al Khulaifi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İTT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile Bahreyn, Nijerya ve İrlanda'dan üst düzey temsilciler katıldı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, toplantı öncesinde diğer katılımcılarla basın mensuplarına görüntü verdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Albares, AA muhabirinin AB'nin de iki devletli çözümü savunmasına rağmen herhangi bir adım atmamasıyla ilgili sorusuna, "AB adına konuşamam. İspanya zaten ikili ilişkilerde yaptırım uyguluyor. Ayrıca İrlanda ile birlikte AB'ye gönderdiğimiz ve İsrail'e karşı yaptırım talep ettiğimiz mektup var. Gerekli önlemlerin alınması için AB içinde tartışmaya devam ediyoruz. İsrail'in uyguladığı şiddet kabul edilemez." cevabını verdi.

(Ayşenur'un katledilmesi) Sivillerin öldürülmesine karşı tüm önlemler harekete geçmeli

Albares, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili ise, "Elbette ki bu olayı reddediyoruz ve sivillerin öldürülmesine karşı tüm önlemlerin harekete geçirilmesini istiyoruz." dedi.

Temas Grubu'nun Madrid'deki toplantısının "Gazze'ye odaklanması" gerektiğinin altını çizen Albares, "Gazze'deki şiddeti önlemek için ne gerekiyorsa yapmalıyız. İsrail ve Filistin arasında barış sağlanmasını teşvik etmeliyiz." diye konuştu.

Madrid'deki toplantıya katılan tüm bakanların "baştan beri uluslararası yasallık ve barışın temelinde buluştuğunu" kaydeden Albares, "Barış geleceğini gerçeğe dönüştürmeliyiz. Önümüzdeki yol çok net ve tek. Adil ve kalıcı barışın tek yolu iki devletli çözüm. Gerçek bir egemenliğe sahip, Gazze ve Batı Şeria'yı da kapsayacak şekilde sınırları belirlenmiş, başkenti Doğu Kudüs olan ve bunların İsrail tarafından tanındığı bir Filistin Devleti olmalı." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir özür geçerli değil"

Temas Grubu'nun coğrafyası sınırlanmış bir girişim olmadığını, iki devletli çözüm için Madrid'de Avrupalı ve Arap ülkelerinin bir araya geldiğini belirten Albares, "Gazze'de savaş artık durmalı. Hiçbir özür geçerli değil. Milyonlarca sivil masum insanın daha fazla acı çekmesi önlenmeli. İki devletli çözümün uygulanmasını burada bir kez daha onaylayarak, sözlerin artık eyleme geçmesi gerektiğiyle ilgili arzumuzu göstermek istiyoruz." diye konuştu.

İspanya Dışişleri Bakanı, "Yeterli olmasa da Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin büyük bir önemi olduğunu, şiddetin sona erdirilip, barış ve anlaşma için yeni bir saha yaratılması" gerektiğini vurgulayarak, BM kapsamında uluslararası barış konferansı için çabalarının süreceğini ifade etti.

Albares, "İsrail'in barış için bir gün masaya oturmasını ve iki devletli çözümü tanımasını" umut ettiklerini söyledi.

Bakanlar, Albares'in açıklamalarının ardından "İki Devletli Çözümün Uygulanması İçin" başlıklı toplantı için salona geçti.

Toplantıda, Filistin ile İsrail arasında iki devletin tanındığı çözümün etkin kılınmasını sağlayacak tedbirlerin ele alınacağı bildirildi.

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