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Dünya

TBMM heyeti, İsrail'in UNRWA'yı yasaklamasına ilişkin UAD'de yapılacak sunum için Lahey'e geldi

Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarında Türkiye'nin sunumu için TBMM hukuk heyeti Hollanda'ya geldi.

Selman Aksünger  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
TBMM heyeti, İsrail'in UNRWA'yı yasaklamasına ilişkin UAD'de yapılacak sunum için Lahey'e geldi Fotoğraf: Selman Aksünger/AA

Lahey

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili ​​​​​​​Cüneyt Yüksel, UAD'deki duruşmalara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile Hollanda'nın idari başkenti Lahey'e ulaştı.

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Yüksel, AA muhabirine, Dışişleri Bakanlığının, İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) yasaklamasına ilişkin bugün UAD'de sözlü sunum yapacağını belirtti.

"UNRWA'nın Filistinli mültecilere sağladığı hizmetler hayati önem taşımaktadır" diyen Yüksel, İsrail'in 28 Ekim 2024'te çıkardığı yasalarla UNRWA'nın faaliyetlerini sonlandırma girişiminin, uluslararası hukuk bakımından açık bir saldırı niteliği taşıdığını belirtti.

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Gazze'deki insani krizin giderek derinleştiğini vurgulayan Yüksel, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi verilerine göre, 15 Nisan itibarıyla 294'ü BM personeli olmak üzere en az 417 yardım çalışanının hayatını kaybettiğini söyledi.

UAD'nin vereceği danışma görüşünün, UNRWA'nın Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs dahil işgal altındaki tüm Filistin topraklarında çalışma ve hizmet sunma yetkisinin uluslararası hukuk çerçevesinde kesin şekilde teyit edeceğini belirten Yüksel, UNRWA'nın varlık nedeninin ve meşruiyetinin hiçbir ülkenin tek taraflı eylemiyle ortadan kaldırılamayacağını ifade etti.

Yüksel, danışma görüşünün, son dönemde UNRWA'ya finansman kesintisi yapan veya ajansın işgal altındaki topraklardaki varlığını sorgulayan üye devletlerin tutumlarını yeniden değerlendirmelerine neden olacağını kaydetti.

Gazze'deki insani krizin boyutlarının her geçen gün arttığına dikkati çeken Yüksel, şu değerlendirmede bulundu:

"UNRWA'nın hukuki statüsünün, en yüksek adli merci olan UAD tarafından teyit edilmesi, uluslararası toplumun ajansa yönelik finansal desteğini artırmasını teşvik edecek, İsrail'in UNRWA'ya yönelik kara propaganda kampanyasının etkilerini azaltacaktır. UNRWA'nın Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında tam kapasiteyle çalışmasına izin verilseydi bu vahim insani kriz belki de önlenmiş olacaktı."

İsrail'e karşı etkin önlemler alınmadığı sürece Gazze'de kaosun, anarşinin ve soykırıma varan toplu katliamların süreceğini belirten Yüksel, Türkiye olarak UAD'nin vereceği danışma görüşünün hukuki, tarihi ve ahlaki bir sorumluluk olduğuna inandıklarını söyledi.

Yüksel, UAD'nin bu konuda vereceği yeni danışma görüşünün diğer danışma görüşlerinden farklı olarak bağlayıcı nitelik taşıyabileceğini sözlerine ekledi.

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