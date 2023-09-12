TBMM Başkanı Kurtulmuş, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Tekele ile telefonda görüştü

TBMM
Kurtulmuş, görüşmede, Libya'daki kasırga ve sel felaketi nedeniyle Tekele'ye geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti.
- Libya'nın doğusunda sel: 3 binden fazla ölü, 10 bin kişi kayıp
- Libya'nın doğusundaki sel felaketinde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti
- Türkiye, selden etkilenen Libya'ya arama kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderecek
- İçişleri Bakanı Yerlikaya: AFAD, jandarma ve emniyet güçlerimiz yardım faaliyetleri için Libya'ya hareket edecek
- AFAD Başkanı Memiş: Libya'ya 3 kargo uçağını 4'er saat arayla planladık
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile telefonda görüştü
Yaşanan afetten dolayı derin bir üzüntü içerisinde olduklarını bildiren Kurtulmuş, kardeş Libya halkının acılarını paylaştıklarını ifade etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk halkının, bu elim felaketin yaralarının süratle sarılabilmesi için her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bütün imkanlarıyla Libya halkının yanında durmayı sürdüreceğini ifade etti.
Libya'nın doğusundaki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini geçti https://t.co/GQRhOb0saH pic.twitter.com/TgrPr1blTd— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 12, 2023
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, felaketten hemen sonra AFAD'ın 3 uçakla, gerekli arama kurtarma, tıbbi malzeme ve barınma imkanlarıyla ilgili tüm araç ve gereçleri Libya halkına ulaştırmaya çalıştığını aktaran Kurtulmuş, bundan sonra da yardımlarla Libya'nın yanında olmaya gayret edeceklerini bildirdi.
Türkiye'nin Trablus Büyükelçisinin de Bingazi'ye giderek arama kurtarma ekiplerini ve yardımı koordine ettiğini belirten Kurtulmuş, afetin yaralarının en kısa sürede sarılması temennisini dile getirdi.
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• Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini geçti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 12, 2023
• 10 bin kişi halen kayıp
• Bölgede 2 baraj yıkıldı
Libya'nın doğusundaki sel felaketinde bu zamana kadar neler yaşandı? https://t.co/GQRhOaZUl9 pic.twitter.com/z7n5RS5uLs