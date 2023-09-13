TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılını kutladı
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılını kutladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milli Mücadelemizin dönüm noktalarından Sakarya Zaferimizin 102. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı minnetle ve şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.