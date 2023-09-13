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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılını kutladı

Ali Kemal Akan  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılını kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılını kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milli Mücadelemizin dönüm noktalarından Sakarya Zaferimizin 102. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı minnetle ve şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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