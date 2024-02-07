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Dünya

Taylor Swift'in jetini internetten takip ederek sosyal medyadan paylaşan kişiye uyarı

ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in özel jetini internetten takip ederek sosyal medya üzerinden paylaşan Jack Sweeney, şarkıcının avukatları tarafından uyarıldı.

Aynur Şeyma Asan, Ekip  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Taylor Swift'in jetini internetten takip ederek sosyal medyadan paylaşan kişiye uyarı

Ankara

The Washington Post'un haberine göre, avukatları, şarkıcının özel uçuşlarına ilişkin bilgileri sosyal medya hesaplarında yayımlayan Sweeney'e gönderilen ihtarnameyi gazete ile paylaştı.

İhtarnamede, Sweeney'nin "ısrarlı takip ve taciz" eyleminden vazgeçmemesi halinde Swift'in yasal yollara başvuracağı bildirildi.

Söz konusu ihtarnamede Sweeney'nin eylemlerinin, şarkıcı ve ailesi için "maddi ve manevi sıkıntılara" yol açtığı ve Swift'in kişisel güvenliğine ilişkin "endişesinin arttığı" ifade edildi.

Washington Post'un haberinde üniversite öğrencisi Sweeney'nin, sosyal medya hesaplarında ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) ve hava araçlarının sinyallerinin takip edilebildiği kamuya açık verilerden faydalandığı aktarıldı.

Elon Musk'ın uçuş bilgilerini de paylaşmıştı

Sweeney, yüzlerce tanınmış kişinin uçak ve helikopterlerinin çevreye etkilerinin yanı sıra taşıtların kalkış ve iniş bilgilerini paylaşan hesapları yönetiyor.

Söz konusu paylaşımlarıyla popülerlik kazanan Sweeney, sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın özel uçuşlarıyla ilgili kamuya açık verileri de paylaşmıştı.

Musk, Los Angeles'ta "X Æ A-12" isimli oğlunu taşıyan aracın takip edildiğini ve konum verilerinin çalındığını ima eden açıklamasında, "Aileme zarar verilmesini destekleyen Sweeney ve kuruluşlara karşı yasal işlem yapılıyor." ifadesini kullanmıştı.

Sweeney'e ait hesabın, hangi kuralları ihlal ettiği hakkında detaya yer verilmemiş, sosyal medya platformu X, Sweeney'nin özel uçuşlara ilişkin kamuya açık verileri paylaştığı hesabını askıya almıştı.

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