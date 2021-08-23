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Dünya

Taliban'a göre Afganlar ekonomik nedenlerle ülkeden ayrılmak istiyor

Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Afganların ekonomik nedenlerle ülkeden ayrılmak istediğini söyledi.

Bilal Güler   | 23.08.2021
Taliban'a göre Afganlar ekonomik nedenlerle ülkeden ayrılmak istiyor

Ankara

Sky News'a konuşan Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Kabil'deki havaalanındaki tahliyeler sırasında ülkeden gitmek isteyen Afganların oluşturduğu kaos görüntüleri için, "Batı ülkelerinde ikamet etmek istiyorlar. Bu bir tür ekonomik göçtür çünkü Afganistan yoksul bir ülke. Halkın yüzde 70'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Herkes müreffeh bir yaşam için Batı ülkelerine yerleşmek istiyor. Bunun korkmakla bir ilgisi yok." değerlendirmesini yaptı.

Süheyl Şahin, Taliban'ın kapı kapı dolaşarak eski yönetim çalışanlarını aradığı yönündeki iddiaları da yalanladı.

Şahin ayrıca Afganistan'da 31 Ağustos'tan sonra yabancı güçlerin kalmasını istemediklerini dile getirdi.

Yabancı güçlerin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin tamamlanması için belirlenen 31 Ağustos tarihinin, "kırmızı çizgileri" olduğunu belirten Şahin, ABD ve İngiltere'nin tahliyeler için ülkede asker bulundurma amacıyla ek süre talep etmeleri halinde tavırlarının ne olacağının sorulması üzerine, "Cevabımız hayırdır. Aksi halde bunun sonuçları olur." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'den 14 Ağustos'tan bu yana 28 bin kişinin tahliye edildiğini, katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu ve aksaklıklar yaşanabileceğini açıklamıştı.

Tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar tamamlamayı umut ettiklerini belirten Biden, gerekli görüldüğü takdirde Taliban'a karşı yaptırımları destekleyeceğini söylemişti.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.




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