Dolar
15.18
Euro
17.18
Altın
1,785.97
ETH/USDT
4,025.80
BTC/USDT
48,750.00
BIST 100
2,191.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Taliban, yurt dışında dondurulan rezervlerin Afgan halkına ait olduğunu belirtti

Afganistan'da Taliban yönetimi, yurt dışında dondurulan rezervlerin Afgan halkına ait olduğunu belirtti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 16.12.2021
Taliban, yurt dışında dondurulan rezervlerin Afgan halkına ait olduğunu belirtti

Afganistan

Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, başkent Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, yurt dışında dondurulan rezervlerin Afganistan hükümetine değil, halkına ait olduğunu söyledi.

Yurt dışında dondurulan paraların eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye ait olmadığını ifade eden Birader, bu konuda dünya ülkelerinin duyarsız olduğunu belirtti.

Birader, ülkede ekonomik durumun kötüleşmesinin diğer ülkeleri de olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

ABD'nin, Afganistan'dan ayrıldığı için kendince bu ülkeden intikam almaya çalıştığını söyleyen Birader, yurt içindeki ABD müttefiklerinin de ülke ekonomisinin sorunlu olmasını istediği değerlendirmesinde bulundu.

Birader, "Ülkede ekonomik sorunlar gün geçtikçe daha da artıyor. Ekonomik sorunları olan bir ülke sadece kendisine değil başka ülkelere de zarar verebilir." dedi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 8 Aralık'ta Afganistan'daki insani durumun kötüye gittiğini açıklamıştı.

Taliban'ın, Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeye yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

Uzmanlar, ülkenin ekonomik felakete doğru hızla ilerlediği uyarısı yapıyor.

ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Afganistan'da bu kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moderna, Japonya'da Kovid-19'a karşı takviye doz aşı için onay aldı
Çin'de Kovid-19 vakalarının sayısı 100 bine ulaştı
Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 32'ye çıktı
İtalya'da 5-11 yaş grubu çocuklara ilk Kovid-19 aşıları yapılıyor
İngiltere'de Kovid-19 salgınında 'bu yılın en yüksek vaka sayısı' kaydedildi

Benzer haberler

Taliban, yurt dışında dondurulan rezervlerin Afgan halkına ait olduğunu belirtti

Taliban, yurt dışında dondurulan rezervlerin Afgan halkına ait olduğunu belirtti

ABD, Afganistan'a 1 milyon doz daha Kovid-19 aşısı hibe edecek

İngiltere'de 15 yardım kuruluşundan 'Afganistan'a acil destek' çağrısı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi: Afganistan'da en büyük insani kriz yaşanıyor

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi: Afganistan'da en büyük insani kriz yaşanıyor
Taliban'dan ABD ve diğer ülkelere 'iyi ilişkiler' mesajı

Taliban'dan ABD ve diğer ülkelere 'iyi ilişkiler' mesajı

Uluslararası yardımlardan mahrum kalan Afganistan'da, hastaneler imkansızlıklarla boğuşuyor

Uluslararası yardımlardan mahrum kalan Afganistan'da, hastaneler imkansızlıklarla boğuşuyor