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Dünya

Tahran'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın başkenti Tahran'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Dursun   | 27.05.2020
Tahran'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

İran'ın başkenti Tahran'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesi olan 4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 13.41'de 12 kilometre derinlikte kaydedildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.




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