Euro
7.95
Dolar
6.85
BIST 100
118,555.98
Altın
1,899.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra namaz kılındı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih’te bir kafeye uğradı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
logo
Dünya

Tahran'dan İran'a ait yolcu uçağını Suriye hava sahasında 'taciz eden' ABD'ye tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Hukuku çiğneyenler bir felakete yol açmadan önce durdurulmalıdır." dedi.

Ahmet Dursun   | 24.07.2020
Tahran'dan İran'a ait yolcu uçağını Suriye hava sahasında 'taciz eden' ABD'ye tepki

Ankara

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran-Beyrut seferini yapan İran'ın Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Suriye hava sahasında savaş uçağıyla önleme yapan ABD yönetiminin bir felakete yol açmadan önce durdurulmasını istedi.

  • İran'a ait yolcu uçağı Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edildi
  • İran'dan taciz edilen yolcu uçağıyla ilgili ABD'ye uyarı
  • ABD'den İran'a ait yolcu uçağına Suriye semalarında yapılan önlemeye ilişkin açıklama

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayın Suriye hava sahasında yaşandığına dikkati çekerek, "ABD, bir başka devletin topraklarını hukuksuzca işgal ediyor ve işgalci kuvvetlerini koruma bahanesiyle tarifeli sivil bir uçağı taciz ederek masum sivil yolcuların güvenliğini tehlikeye atıyor." ifadelerini paylaştı.

ABD'yi "hukuksuzca" hareket etmekle suçlayan Zarif, "Hukuku çiğneyenler bir felakete yol açmadan önce durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Laya Cüneydi de ABD tarafından olayla ilgili yapılan açıklamanın geçerli ve ikna edici olmadığını söyledi.

Olayı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) taşıyacaklarını belirten Cüneydi, "Üçüncü bir ülkenin topraklarında bir yolcu uçağının taciz edilmesi, havacılık güvenliğinin ve sivil uçakların özgürlük ilkesinin açık bir ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

İran, dün gece Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Suriye üzerindeyken iki ABD savaş uçağı tarafından taciz edildiğini duyurmuştu. Savaş uçaklarının tehlikeli şekilde yolcu uçağına yaklaşması üzerine pilotun aniden manevra yaptığı ve bu esnada bazı yolcuların yaralandığı belirtilmişti.

Olay sırasında düşme tehlikesi geçiren uçağın Lübnan'daki Beyrut Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na acil iniş yaptığı aktarılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, olayın İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi tarafından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e aktarıldığını belirtmiş, uçağın Beyrut'tan Tahran'a dönüşünde bir olayın vuku bulması halinde bundan ABD'nin sorumlu tutulacağı uyarısında bulunmuştu.

Olayla ilgili ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) sabaha karşı yapılan açıklamada ise yolcu uçağının taciz edildiğine ilişkin suçlamalar reddedilerek, "Bir ABD F-15'i , Mahan Air'e ait bir yolcu uçağına, güvenli bir uzaklık olan 1000 metre ileriden standart bir görsel inceleme yapmıştır." ifadelerine yer verilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vietnam Kovid-19 önlemleri çerçevesinde yabani hayvan ticaretini yasakladı
Pakistan’da Kovid-19 vakası sayısı 270 bini aştı
İskoçya ekibi St. Mirren'de 7 kişide koronavirüs tespit edildi
ABD ve Kanada'da 60 yaş ve üzerindekiler Kovid-19'la duygusal olarak 'daha iyi başa çıktı'
Kovid-19'u etkisiz hale getirebilen antikorlar izole edildi

Benzer haberler

Tahran'dan İran'a ait yolcu uçağını Suriye hava sahasında 'taciz eden' ABD'ye tepki

Tahran'dan İran'a ait yolcu uçağını Suriye hava sahasında 'taciz eden' ABD'ye tepki

İran'da bir günde Kovid-19'dan 215 kişi hayatını kaybetti

Mavi Nil sorunu Türkiye-Etiyopya stratejik ortaklığını güçlendirir mi?

İran'ın Irak'a müdahale çabalarına Kazımi engeli

İran'ın Irak'a müdahale çabalarına Kazımi engeli
Çin'den ABD'ye Çıngdu'daki başkonsolosluğunu kapatma talimatı

Çin'den ABD'ye Çıngdu'daki başkonsolosluğunu kapatma talimatı
ABD'den İran'a ait yolcu uçağına Suriye semalarında yapılan önlemeye ilişkin açıklama

ABD'den İran'a ait yolcu uçağına Suriye semalarında yapılan önlemeye ilişkin açıklama