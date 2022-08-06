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Dünya

Tahıl taşıyacak 'Fulmar S' isimli gemi Ukrayna karasularına ulaştı

"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Bandırma Limanı'ndan dün ayrılan Barbados bandralı "Fulmar S" isimli boş gemi Ukrayna karasularına ulaştı.

Davit Kachkachishvili   | 06.08.2022
Tahıl taşıyacak 'Fulmar S' isimli gemi Ukrayna karasularına ulaştı

Odessa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Bandırma Limanı'ndan dün ayrılan ve bu akşam Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na girmesi beklenen Barbados bandralı "Fulmar S" isimli boş gemi Ukrayna karasularına ulaştı.

İstanbul'da 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına göre, "Fulmar S" isimli gemi yerel saatle 19:30 civarında Odessa açıklarına ulaştı.

Odessa Limanı yakınlarında bekleyen geminin yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Çernomorsk Limanı'na girmesi bekleniyor.

Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov'un açıklaması

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Fulmar S Ukrayna karasularına girdi. Bu, yüklemek için Ukrayna'ya gelen ilk gemidir." ifadelerini kullandı.

Kubrakov açıklamasında, amaçlarının Ukrayna limanlarından her ay 100 gemi çıkarmak olduğunu belirtti.

Lübnan'a mısır taşıyan Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi tahıl koridoru anlaşmasına göre 1 Ağustos'ta Odessa'dan ayrılan ilk gemi olmuştu.

Dün ise 3 gemi daha Odessa ve Çernomorsk limanlarından çıkış yapmıştı.

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