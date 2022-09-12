Dolar
18.23
Euro
18.55
Altın
1,725.08
ETH/USDT
1,759.90
BTC/USDT
22,222.00
BIST 100
3,592.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuşuyor Bakan Çavuşoğlu, "Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu"nun açılışında konuşuyor.
logo
Dünya

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 9 gemi daha hareket etti

Ahmet Sertan Usul   | 12.09.2022
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 9 gemi daha hareket etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 9 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor.

Bu kapsamda, sabah Ukrayna limanlarından 9 gemi daha ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin mesaj yayımladı
Gaziantep'te düğün yemeğinin ardından rahatsızlanan 82 kişi hastaneye başvurdu
Beşiktaş'ta trafikte kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen taksi sürücüsü yakalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Zeytinburnu açıklarına demirledi

Benzer haberler

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 9 gemi daha hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 9 gemi daha hareket etti

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Karslı kadınlar rüzgara karşı "tahıl savurma" mesaisinde

Karslı kadınlar rüzgara karşı "tahıl savurma" mesaisinde
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile tarım ürünü sevkiyatlarını görüştü

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile tarım ürünü sevkiyatlarını görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet