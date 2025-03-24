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Dünya

Suudi Arabistan'da Ukrayna konulu ABD-Rusya görüşmeleri başladı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, Ukrayna’daki savaşın çözüm yollarını görüşmek üzere ABD ve Rusya arasında müzakereler başladı.

Mehmet Nuri Uçar, Mohammed Hamood Ali Al Ragawi  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Suudi Arabistan'da Ukrayna konulu ABD-Rusya görüşmeleri başladı

Riyad

Suudi Arabistan medyasından "Al Arabiya" başta olmak üzere çeşitli kaynaklar, Rusya ve ABD heyetlerinin Riyad’da müzakerelere başladığını bildirdi.

Rus haber ajansı TASS, Rus ve ABD heyetlerinin bugün Riyad’da Ukrayna savaşının çözümüne ilişkin görüşmelere başladığını duyurdu.

Görüşmelerde Rus heyetine, Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ile Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktör Danışmanı Sergey Beseda liderlik ediyor.

Öte yandan, ABD heyetinin, ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Michael Anton’un başkanlığında olacağı ve ek olarak ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un yardımcıları ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’un da heyette yer almasının beklendiği ifade edildi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya ile ABD uzmanları arasındaki istişare toplantısının 24 Mart'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşeceğini bildirmişti.

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