Euro
6.60
Dolar
6.11
BIST 100
115,159.10
Altın
1,633.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mesut Barzani: ABD, Irak'ı terk ederse 6 ay sonra DEAŞ geri gelir

Eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Barzani, ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılmasına karşı olduklarını ve koalisyon güçlerinin ayrılması durumunda 6 ay sonra DEAŞ'ın daha güçlü şekilde ülkeye döneceğini söyledi.

Haydar Karaalp   | 21.02.2020
Mesut Barzani: ABD, Irak'ı terk ederse 6 ay sonra DEAŞ geri gelir

Bağdat

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'tan çıkarılması konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Barzani, "2011'de de ABD güçlerinin Irak'tan çıkmasına karşıydım. Eğer ABD güçleri olsaydı DEAŞ Irak ordusunu yenemez ve IKBY'yi tehdit etmezdi. ABD ve koalisyon güçleri ülkeyi terk ederse DEAŞ, 6 ay sonra daha güçlü şekilde ülkeye geri gelir. ABD askerlerinin halihazırda ülkede kalması önemlidir." diye konuştu.

ABD'nin Ekim 2017'de IKBY'de yapılan referanduma karşı olmadığını savunan Barzani, Washington'un daha sonra Bağdat yönetiminin yanında yer alarak kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

KDP lideri ayrıca Kerkük kentinin Haşdi Şabi'nin askeri işgali altında olduğunu ve Kürtlerin dışlandığını ileri sürerek, "bu durumu sonsuza kadar kabul etmeyeceklerini" söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da yeni bin yılın vizyonu aşırı sağ ve İslam karşıtlığı ile şekilleniyor
AB'nin asıl hedefi Libya'da çözüm değil Akdeniz'de Türkiye’yi sınırlandırmak
Mirziyoyev’in ziyareti çerçevesinde Türkiye-Özbekistan ilişkileri
Avrupa'da yükselen ırkçılık futbolu da zehirliyor
Küresel ticarette 5 trilyon dolarlık koronavirüs tedirginliği

Benzer haberler

Afganistan'da Taliban bu gece yarısından itibaren saldırılarını azaltacak

Afganistan'da Taliban bu gece yarısından itibaren saldırılarını azaltacak

Ölümünün 55. yılında Malcom X'in kızı İlyasa Şahbaz AA'ya konuştu

Mesut Barzani: ABD, Irak'ı terk ederse 6 ay sonra DEAŞ geri gelir

Irak'ta Mühendis'in yerine Hizbullahçı Ebu Fedek seçildi

Irak'ta Mühendis'in yerine Hizbullahçı Ebu Fedek seçildi
ABD'den Patriot açıklaması

ABD'den Patriot açıklaması
ABD Dışişleri Sözcüsünden Esed'e tepki

ABD Dışişleri Sözcüsünden Esed'e tepki