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Dünya

Putin, Güvenlik Konseyini "İdlib" gündemiyle topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında İdlib'deki durumu görüştü.

Dmitri Chirciu   | 21.02.2020
Putin, Güvenlik Konseyini "İdlib" gündemiyle topladı

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyini topladığını bildirdi.

Toplantıda İdlib'deki durumun ele alındığını aktaran Peskov, "Rus ve Türk liderlerinin gerçekleştirmeyi planladığı telefon görüşmesi bağlamında, İdlib'deki durum ayrıntılı şekilde ele alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.00 civarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib'deki gelişmeleri ele alacakları bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtmişti.

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