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Dünya

Afganistan'da Taliban saldırılarını azaltacak

Afganistan Milli Güvenlik Şurası, ABD-Taliban barış anlaşması kapsamında Taliban'ın bu gece yarısından itibaren saldırılarını azaltacağını açıkladı.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 21.02.2020
Afganistan'da Taliban saldırılarını azaltacak

Afganistan

Milli Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faisal, basına yaptığı açıklamada, Taliban'ın ABD ile vardığı barış anlaşması kapsamında bu gece saat 24.00'dan itibaren ülke genelindeki saldırılarını önemli ölçüde azaltacağını belirtti.

Sürecin 7 gün devam edeceğini anlatan Faisal, Afganistan hükümetinin bu sürecin ardından kalıcı bir ateşkesin yapılmasını beklediğini vurguladı.

Faisal, Taliban'ın barışa katılması için büyük bir fırsat bulunduğunu ve bunun iyi şekilde kullanılması gerektiğini kaydetti.

Sürecin işleme şekli

ABD-Taliban arasındaki barış anlaşması sonucu Taliban, 22 Şubat'tan itibaren 7 gün süreyle şiddeti azaltacak. Militanlar ülke genelindeki saldırılarının sayısını önemli ölçüde düşürecek. Afgan hükümetine göre, şiddetin önemli ölçüde azaltılması da ateşkes anlamına geliyor.

ABD-Taliban arasında barış anlaşması imzalanmasının ardından ABD ve Afgan hükümetinin ellerindeki 5 bin Taliban üyesini, Taliban'ın da rehin tuttuğu 1000 kişiyi serbest bırakması bekleniyor.

Afganistan'daki taraflar arasındaki Afgan diyaloğu görüşmelerinin ise mahkumlarla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından başlayacağı belirtiliyor.

Afgan hükümeti de Taliban da Afgan diyaloğunun nerede yapılacağı konusunda henüz bir karara varmış değil.

Afganistan'ın iç sorunları ve karşılıklı taleplerin konuşulacağı Afgan diyaloğu süresince ABD ara buluculuk görevini üstlenecek.

Trump barış müzakerelerini iptal etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül 2019'da Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.

ABD ile görüşmelerin askıya alınmasının ardından Taliban, barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.

Haftalarca belirsiz şekilde kalan barış görüşmeleri, Taliban'ın elinde rehin tuttuğu iki ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla yeniden başlamıştı.

Barış görüşmeleri süreci

Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Afgan hükümeti Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunmuş ve bu amaçla Barış Konseyi kurmuştu.

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Haziran 2013'te, hükümet ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın müzakerelerin yürütüleceği ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti görüşmelerden çekilmişti. Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri de askıya alınmıştı.

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