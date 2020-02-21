Euro
6.60
Dolar
6.11
BIST 100
115,159.10
Altın
1,633.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan'da İran'dan gelen bir yolcuda Kovid-19 tespit edildi

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Mahmut Geldi   | 21.02.2020
Lübnan'da İran'dan gelen bir yolcuda Kovid-19 tespit edildi

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da yeni bin yılın vizyonu aşırı sağ ve İslam karşıtlığı ile şekilleniyor
AB'nin asıl hedefi Libya'da çözüm değil Akdeniz'de Türkiye’yi sınırlandırmak
Mirziyoyev’in ziyareti çerçevesinde Türkiye-Özbekistan ilişkileri
Avrupa'da yükselen ırkçılık futbolu da zehirliyor
Küresel ticarette 5 trilyon dolarlık koronavirüs tedirginliği

Benzer haberler

Lübnan'da İran'dan gelen bir yolcuda Kovid-19 tespit edildi

Lübnan'da İran'dan gelen bir yolcuda Kovid-19 tespit edildi

İran'da seçimler koronavirüs vakalarının gölgesinde geçiyor

İsrail'de ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü

İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
Gürbulak Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri alınmaya başlandı

Gürbulak Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri alınmaya başlandı
DSÖ Türkiye Temsilcisi Ursu: Son 50 yılın en büyük karantina önlemi

DSÖ Türkiye Temsilcisi Ursu: Son 50 yılın en büyük karantina önlemi