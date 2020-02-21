Euro
6.59
Dolar
6.11
BIST 100
115,642.00
Altın
1,628.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 76 bin 700'ü aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.

Zehra Ulucak   | 21.02.2020
Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 76 bin 700'ü aştı

Ankara

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 236, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 2, Japonya'da 3, Güney Kore, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 

Çin ana karasında 75 bin 465, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 69 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 24 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Japonya 727, Güney Kore 156, Singapur 85, Tayland 35, Malezya 22, Avustralya 17, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 15, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 8, İran 5, İtalya 3, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran 'rejime güven oylaması' seçimine gidiyor
Körfez'e ekonomik kıyamet tarihi verildi: 2034
KYB’nin yeni eş başkanları Irak Kürtlerini nasıl etkiler?
ABD'nin Kum-Necef hattı stratejisi: Mezhep çatışmasından mezhep-içi ayrışmaya
İsrail’in yeni Afrika politikası BAE üzerinden yürüyor

Benzer haberler

Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 76 bin 700'ü aştı

Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 76 bin 700'ü aştı

Irak, komşu İran'daki koronavirüs vakaları nedeniyle bir sınır kapısını kapattı

Kovid-19'un insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü

Çinli bilim insanından yeni tip koronavirüsün kalıcı olabileceği uyarısı

Çinli bilim insanından yeni tip koronavirüsün kalıcı olabileceği uyarısı
Çin’de 29 yabancı ülke vatandaşında Kovid-19 tespit edildi

Çin’de 29 yabancı ülke vatandaşında Kovid-19 tespit edildi
Güney Kore'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm