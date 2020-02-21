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Dünya

Endonezya, Endonezce'nin Güneydoğu Asya'nın ortak dili olmasını istiyor

Endonezya, ülke dili Endonezce'nin Güneydoğu Asya bölgesinin ortak iletişim aracı olarak benimsenmesini istiyor.

Mahmut Atanur   | 21.02.2020
Endonezya, Endonezce'nin Güneydoğu Asya'nın ortak dili olmasını istiyor

Cakarta

Tempo gazetesinin haberine göre, Eğitim ve Kültür İşleri Bakanı Nadiem Makarim, Güneydoğu Asya'da farklı ana dillleri konuşan insanlar arasında Endonezce'nin ortak dil olmasını hayal ettiğini belirtti.

Makarim, bu durumu meclis komisyon toplantısında da gündeme getirdiğini belirterek, Ulusal Dil Geliştirme ve Uygulama Ajansının, Endonezce'nin bölgenin ortak dili olması yönünde çalışmaları olacağını ifade etti.

Büyük hayal kurmaları gerektiğini dile getiren Makarim, ortak dil yeniliğinin Endonezya'yı, diğer ülkeler arasında başlıca ekonomik ve kültürel alanlar daha güçlü konuma getireceğini kaydetti.

Dünyanın en kalabalık 4. ülkesi olan ve 265 milyonu aşan nüfusuyla Endonezya, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) ekonomik olarak en güçlü ülkesi konumunda bulunuyor.

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