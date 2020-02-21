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Sağlık

ABD'de bu yıl 105 çocuk grip nedeniyle can verdi

ABD'de bu yıl gripten ölen çocuk sayısı 105'e çıkarak 2009'dan bu yana en yüksek rakamına ulaştı.

Dildar Baykan   | 21.02.2020
ABD'de bu yıl 105 çocuk grip nedeniyle can verdi

Washington

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, bu yıl ABD'de gripten hayatını kaybeden çocukların sayısı 105'i buldu. 

Uzmanlar, hastalığın bu kadar yayılmasının sebebinin ne olduğunun henüz bilinmediğini kaydetti.

ABD'de 2009'da ortaya çıkan H1N1 virüsü yoluyla yayılan grip salgınında 1000'in üzerinde çocuk yaşamını yitirmişti.

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