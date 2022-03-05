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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya'nın nükleer konuşlanması Pentagon'un takibinde

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer güçlerin de dahil olduğu stratejik kuvvetleri teyakkuza geçirme talimatından bu yana Rusya'nın nükleer kuvvetlerini konuşlanmasında değişiklik görmediklerini belirtti.

Kasım İleri   | 05.03.2022
Rusya'nın nükleer konuşlanması Pentagon'un takibinde

Washington

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Rusya'nın stratejik kuvvetlerini teyakkuza geçirmesi kapsamında nükleer silahlarını konuşlandırmasında herhangi bir değişiklik görüp görmediklerine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin konuşlanmasında herhangi bir değişiklik görmedik ve elbette ki bunu her gün yaptığımız gibi yakından takip ediyoruz. Şunu da yine ifade etmeliyim ki Bakan (Lloyd) Austin stratejik caydırıcılığımıza güveniyor ve kendi ülkemizi savunmamız konusunda rahat.”

Rusya Devlet Başkanı Putin, 27 Şubat'ta Rus ordusuna "caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna" geçirmesi talimatı vermişti.

Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rus liderin bu talimatının, Rus nükleer doktrininde tam tanımını göremediklerini ve bu konuyu incelediklerini açıklamıştı.

Odessa'ya yönelik hareketlilik yok

Kirby, Rusya'nın Karadeniz'den Ukrayna'nın Odessa kentine yönelik bir harekata girişip girişmediğine yönelik soruya, "Bu sabah itibarıyla Karadeniz'de Odessa'ya yönelik bir saldırının an meselesi olduğunu gösterecek herhangi bir hareketlilik görmedik." yanıtını verdi.

Bunun, kısa süre içinde Odessa'ya yönelik herhangi bir harekatın başlamayacağı anlamına gelmediğini söyleyen Kirby, Herson'un batısına doğru karadan ilerleyen Rus güçlerinin kuzeydoğudan Odessa'ya saldırı düzenleme ihtimalinin de söz konusu olabileceğine dikkati çekerek, Rusların tam olarak Odesa'ya nasıl bir harekat başlatacağını henüz bilmediklerini belirtti.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin olduğu bölgedeki çatışmaları "Rusların düşüncesiz bir şekilde nükleer santrali askeri güçle almaya çalışması" olarak değerlendiren Kirby, "O yangının başlatan şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Açıkçası saldırı vardı. Orada ağır mühimmat kullanıldı ve Rus güçlerinin o santralin kontrolünü ele geçirmek için başlattığı bir saldırı vardı." diye konuştu.

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