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Dünya

'Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin mobil oyuna yaklaşık 70 bin dolar harcadığı' iddia edildi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 3 yılda bir mobil oyuna yaklaşık 70 bin dolar harcadığı iddia edildi.

Mahmut Geldi   | 30.05.2020
'Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin mobil oyuna yaklaşık 70 bin dolar harcadığı' iddia edildi

Beyrut

İnternet oyunları alanında uzman "Dot Esports" sitesinde yer alan haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 2017 yılından beri "Battle Pass" oyununa harcadığı meblağın 70 bin dolara yaklaştığı öne sürüldü.

Bin Selman'ın sadece 2020 yılında söz konusu mobil oyun için 6 bin dolar, 2018 yılında ise 42 bin 100 dolar ödeme yaptığı iddia edildi.

Bin Selman'ın 2011 yılından beri 10 binden fazla maç yaptığı ve toplam 5 bin 772'sini kazandığı ileri sürüldü.

Bu arada, sosyal medya aktivistleri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın "Abdullah es-Suud" kullanıcı ismiyle 2011 yılından beri aboneliğini sürdürdüğüne dair paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medya aktivistleri, Prens Bin Selman'ın online oyunlara bağlı bir kişi olduğunu öne sürdü.

Suudi Arabistan yönetimine yakın bazı sosyal medya hesaplarından ise bahsi geçen oyuncunun Suudi Arabistan Krallığı ailesinden bir isim olduğuna dair söylentiler bulunduğu ancak bu kişinin Muhammed bin Selman olduğu yönünde teyitli bilginin bulunmadığı savunuldu.

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