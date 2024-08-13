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Dünya

Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem: Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Hatay'da da hissedildi

Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Lale Köklü Karagöz, Cankut Taşdan, İbrahim Özcan Kavğalı, Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem: Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Hatay'da da hissedildi

İdlib/Ankara/Hatay/Kilis/Osmaniye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.56'da merkez üssü Hama şehri olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Hama ve çevresinde yaşayanlar evlerinden dışarı çıkarak bir süre sokaklarda bekledi.

Deprem sonrası can kaybı bildirilmezken, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Deprem, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Hatay'da da hissedildi.


Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA - Hatay

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre kentte deprem nedeniyle olumsuz bir durumun meydana gelmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı ilçe merkezine AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

Söz konusu ilçede bazı vatandaşların endişeli anlar yaşadığı görüldü.

Sarsıntının ardından sokağa çıkan vatandaşlardan Cemil İbiş, AA muhabirine, şiddetli bir sarsıntı yaşadıklarını anlattı.

İbiş, evlere girmeye çekindiklerini söyledi.

Kilis Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Suriye Hama'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. Deprem nedeniyle ilimizde can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada incelemelere devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, sarsıntının kentte hissedildiğini belirterek, "Hamdolsun şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Osmaniye'mize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun." değerlendirmesinde bulundu.

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