Euro
6.88
Dolar
6.23
BIST 100
105,284.30
Altın
1,577.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye-Yunanistan sırında düzensiz göçmen hareketliliği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunuyor Edirne Valiliği, engelli düzensiz göçmene tekerlekli sandalye verdi
logo
Dünya

Suriyeli muhalifler Türkiye'deki Suriyelileri 'provokasyonlardan uzak durmaya' çağırdı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, Türkiye'de yaşayan Suriyelilere "temkinli olmaları ve yanlış değerlendirilebilecek davranışlardan uzak durmaları" çağrısında bulundu.

Mehmet Şah Yılmaz   | 29.02.2020
Suriyeli muhalifler Türkiye'deki Suriyelileri 'provokasyonlardan uzak durmaya' çağırdı

Ankara

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonundan (SMDK), yapılan yazılı açıklamada, son gelişmelerin Türkiye'de yaşayan tüm Suriyelilerin temkinli olması ve şartları göz önüne alarak yanlış değerlendirilebilecek davranışlardan uzak durmasını gerektirdiğinin altı çizildi.

Suriyelilerden Türkiye'deki mevcut güvenli ve istikrarlı ortamı gözetmeleri istenen açıklamada, "Mevcut şartları kullanmak ve kasten ortamı germek için yalan haberler çıkaracak kötü niyetli kişiler çıkabilir. Türkiye ve Suriye halkları arasındaki kardeşlik bağlarını hedef alan provokasyonlardan bütün kardeşlerimizin uzak durmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, herkesin Türkiye ve Suriye halklarının yan yana durmaya devam etmesi, araya fitne ekme girişimlerini engellemesi ve istikrar, güvenlik ve birliğin korunması için sorumlu davranması gerektiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

Suriyeli muhalifler Türkiye'deki Suriyelileri 'provokasyonlardan uzak durmaya' çağırdı

Suriyeli muhalifler Türkiye'deki Suriyelileri 'provokasyonlardan uzak durmaya' çağırdı