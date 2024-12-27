Suriye'de katliamlarıyla özdeşleşen Şebbiha elebaşı Şuca el-Ali, Humus'taki çatışmalarda öldürüldü
Suriye'de devrik Baas rejiminde işlenen savaş suçlarının öne çıkan isimlerinden Şebbiha elebaşı Şuca el-Ali, Humus ilinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü.
Ankara
Suriye'deki yeni yönetimin güvenlik güçlerinin Humus ilinde arama tarama faaliyetleri sürerken kırsal alanda güvenlik güçleri ile devrik rejimin silahlı unsurları arasında çatışma çıktı.
Devrik rejimin tanınan isimlerinden Ali, güvenlik güçlerinden 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı çatışma sırasında öldürüldü.
Şebbiha elebaşı olarak katliamlarla terör estirdi
Devrik rejim ordusuna bağlı hareket eden ve Şebbiha milislerini örgütleyen yapıda silahlı faaliyetlerine 2012'de başlayan Ali, iç savaşın ilk yıllarında Hizbullah'tan güçlü destek aldı.
Humus'ta, Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı 4. Tümen çatısında, en fazla katliama karışan elebaşlarından biri olarak öne çıkan Ali, muhaliflerle bağlantılı isimlerin öldürülmesi ve kaçırılması gibi faaliyetler de yürüterek, özellikle Suriye-Lübnan sınırında aktif oldu.
Ali, Hule ve Telbisede ilçelerindeki köylerde sivillere karşı büyük katliamlar yapan mezhepsel provokasyonların aktörlerinden biriydi.
Hule'de 2012'de aralarında çocuk ve kadınların da olduğu çok sayıda sivili katleden Ali, bu olayla daha bilinir hale geldi. 2014'ten sonra İran'la bağlantılarını güçlendiren Ali, Humus'taki Askeri Güvenlik Şubesi tarafından da güçlü şekilde desteklendi.
Ali, hapishanelerden çok sayıda adi suçluyu çıkartarak, askere alma adı altında örgütledi ve katliamları için kullandı.