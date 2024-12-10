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Dünya

Suriye Milli Ordusu, teröristlerden kurtarılan Münbiç'te arama tarama faaliyetlerine devam ediyor

Suriye Milli Ordusu (SMO), ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtardığı Münbiç ilçesinde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Mehmet Burak Karacaoğlu, Ömer Koparan, Zeynep Katre Oran, Aynur Şeyma Asan  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Suriye Milli Ordusu, teröristlerden kurtarılan Münbiç'te arama tarama faaliyetlerine devam ediyor

Münbiç

SMO, Halep iline bağlı Münbiç'in Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılmasının ardından, arama tarama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Münbiç sokaklarında devriye gezen SMO birlikleri, yerleşim yerlerindeki binalar ile kırsal bölgelerdeki yollarda PKK/YPG'nin kurduğu bomba tuzaklarıyla mayınları tespit ve imha çalışmaları yürütüyor.

Çatışmalardan kaçarak bölgedeki tünellere saklandığı tespit edilen teröristlere yönelik "Teslim ol" çağrısı yapan SMO, çağrılara uymayan ve direnen teröristleri etkisiz hale getiriyor.

Arama tarama faaliyetleri kapsamında, tünellerden birinde gizlenen kadın terörist ele geçirilirken, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı bazı binaların yakılarak terk edildiği görüldü.

​​​​​​​Münbiç, ABD destekli terör örgütünün 8 yıldır işgalinde tuttuğu ve Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvalanmasıydı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, SMO da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

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