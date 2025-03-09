Dolar
36.48
Euro
39.55
Altın
2,912.40
ETH/USDT
2,140.30
BTC/USDT
84,803.00
BIST 100
10,507.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye'deki olayların "güvenli şekilde atlatıldığını" belirtti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lazkiye ilinde yaşanan olayların "güvenli şekilde atlatıldığını" bildirdi.

Dilara Karataş, Aynur Şeyma Asan  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye'deki olayların "güvenli şekilde atlatıldığını" belirtti

Ankara

Sosyal medyada dolaşıma giren videoya göre Şara, Şam'ın Mezze Mahallesi'ndeki camide sabah namazını kıldıktan sonra şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Şara, "krizin güvenli şekilde atlatıldığını" ifade ederek, "Ülkede yaşananlar, beklenen zorluklardır. Birliği ve Suriye halkı arasında sivil barışı korumalıyız." diye konuştu.

Petrol şirketine saldırı

SANA'nın haberine göre, devrik Beşşar Esed rejimi yanlıları, Lazkiye'deki SADCOP petrol şirketinin tesisine saldırı düzenledi.

Güvenlik güçleri, yaptıkları açıklamada, İdlib'den Lazkiye'ye giderek saldırganların püskürtüldüğünü belirtti.

Ceble saldırısı ve Lazkiye'deki olaylar

Suriye'de devrik Esed rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.

Cumhurbaşkanı Şara'nın uyarısı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejim unsurlarının 6 Mart'taki saldırıda kendilerini test etmeye çalıştığını söylemiş, birlik ve beraberlik mesajı vermiş, ülkeyi yeniden inşa etmek istediklerini ve kan dökme amaçlarının olmadığını ifade etmişti.

Şara, bölgedeki güvenlik güçlerini devrik rejim unsurlarına hızlı müdahaleleri ve performansları için tebrik ettikten sonra şunları kaydetmişti:

"Güvenlik güçlerine kimsenin aşırılığa ve tepkide ölçüsüzlüğe izin vermemesi gerektiğini vurguluyor ve bunu önlemek için çalışmaları gerektiğini söylüyorum. Bizi düşmanlarımızdan ayıran şey, ilkelerimize olan bağlılığımızdır. Ahlakımızdan vazgeçtiğimiz anda düşmanlarımızla aynı düzeye ineriz. Düşmüş rejimin kalıntıları, bir provokasyon peşinde koşuyor; bu provokasyon, aşırılıklara yol açarak onların işine yarayacak bir durum yaratmayı amaçlıyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye - Ürdün 3+3 Toplantısı gerçekleştirildi
Sarıkamış Kayak Merkezi, hafta sonu kayakseverlerle doldu
Van'dan Tahran'a tren seferleri yarın başlıyor
Çorum şehir merkezinin çehresi "Tarihi Kent Meydanı Projesi" ile değişiyor
Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun 69'uncu oturumuna katılacak

Benzer haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye'deki olayların "güvenli şekilde atlatıldığını" belirtti

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye'deki olayların "güvenli şekilde atlatıldığını" belirtti

Fransa'dan, Lazkiye'deki olaylara ilişkin açıklama

AB'den Lazkiye olaylarına ilişkin açıklama

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "Suriye" çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "Suriye" çağrısı
Suriye Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin Lazkiye'deki "olası ihlalleri" için komite kurdu

Suriye Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin Lazkiye'deki "olası ihlalleri" için komite kurdu
İsrail ordusu, Suriye'deki bazı noktalara geçen hafta saldırı düzenlediğini açıkladı

İsrail ordusu, Suriye'deki bazı noktalara geçen hafta saldırı düzenlediğini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet