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Dünya

Süleymaniye'de sıcaktan bunalan halk, serinlemek için nehirlere akın ediyor

Irak'ın Süleymaniye kentinde 45 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle kent merkezindekiler havuzlarda yüzmeyi tercih ederken, kırsalda yaşayanlar ise civardaki nehirlere rağbet gösteriyor.

Rewa Mahmood Hasan, Emrah Akbulak, Bekir Aydoğan   | 29.07.2022
Süleymaniye'de sıcaktan bunalan halk, serinlemek için nehirlere akın ediyor

As Sulaymaniyah

Irak'ın Süleymaniye kentinde, 45 dereceye kadar çıkan sıcaklıklardan bunalan halk, serinlemek için nehirlere akın ediyor.

Artan sıcaklıklar nedeniyle kent merkezindeki yüzme havuzları büyük ilgi görürken, kırsal bölgelerde yaşayanlar ise serinlemek için soluğu yakınlarındaki dere ve nehirlerde alıyor.

Süleymaniye'nin Arbeti nahiyesine bağlı Bestansor köyünün gençleri ise köylerinde bulunan nehirlerde hem serinliyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Elektrik kesildiğinde serinlemek için nehre gidiyorlar

Bestansor köyü sakini Muhammed Ebubekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nehrin sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar için iyi bir yer olduğunu ifade etti.

Buraya özellikle gençler ve çocukların geldiğini söyleyen Ebubekir, sabah saat 05.00 sularında elektrik kesintisi olduğunu ve bu nedenle vatandaşların serinlemek için buraya geldiğini aktardı.

Köydeki nehre kentin diğer bölgelerinden de gelenler var

Ebubekir, köydeki nehre çevre ilçelerden de gelenler olduğunu belirterek, "İnsanlar sadece yüzmek için değil, aynı zamanda piknik yapmak ve güzel vakit geçirmek için de Süleymaniye (merkez), Seyidsadık, Halepçe, Zerayen ve Karagül gibi yerlerden buraya geliyor." diye konuştu.

Bestansor Nehri'nin ziyaretçilerinden biri olan Helo Ali, yaz boyunca haftada birkaç kez buraya geldiklerini ve nehirde yüzdüklerini söyledi.

Ali, "Buraya serinlemek için geldik. Elektrik kesintilerinden dolayı buraya gelerek sıcak havadan da korunmaya çalışıyoruz." dedi.

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