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Dünya

Sudanlı aktivistlerden gösterilerin devam etmesi çağrısı

Sudanlı aktivistler Savunma Bakanı Avad bin Avf'a karşı gösterilerin devam edilmesi çağrısında bulundu.

İbrahim Tığlı   | 11.04.2019
Sudanlı aktivistlerden gösterilerin devam etmesi çağrısı

Sudan

Sudanlı aktivistler Savunma Bakanı Avad bin Avf'a karşı gösterilerin devam edilmesi çağrısında bulundu.

Sudan'da göstericiler ve Meslek Erbabı Birliği, ordunun açıklamasını reddettiklerini ve gösterilere devam edeceklerini açıkladı.


Sudan’da halk sokaklarda

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