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Dünya

Sudan'daki gösterilerde 11 kişi öldü

Sudan hükümeti, dünkü gösterilerde 6'sı asker 11 kişinin öldüğünü açıkladı.

Ömer Erdem   | 10.04.2019
Sudan'daki gösterilerde 11 kişi öldü

Hartum

Sudan hükümeti, başkent Hartum'da ulusal ordu karargahı çevresinde süren rejim karşıtı gösterilerde dün 6'sı asker, 11 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Sudan resmi ajansı SUNA'da yer alan habere göre, Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Hasan İsmail, "Siyasi Olayları Takip Komisyonu" toplantısı sonrası protesto gösterilerinin bilançosuna dair açıklamalarda bulundu.

İsmail, dünkü olaylarda 6'sı güvenlik güçlerinden 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada ise Hartum'daki ordu karargahı çevresinde düzenlenen gösterilerde cumartesi gününden bu yana 5'i asker 21 kişinin hayatını kaybettiği, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi sonucu 153 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Hartum'da ulusal ordu merkez yerleşkesi çevresinde toplanan göstericiler, cumartesi gününden bu yana Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifası talebiyle gösteri düzenliyor.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

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