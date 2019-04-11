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Sudan'da askeri hareketlilik Sudan'da askeri hareketlilik
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Dünya, Sudan

Sudan'da hükümet ortakları Beşir'e destek yürüyüşünü erteledi

Sudan'daki iktidar ortağı bazı ulusal diyalog partileri, Cumhurbaşkanı Beşir ve hükümeti desteklemek için bugün düzenleyeceği yürüyüşü erteledi.

Ömer Erdem   | 11.04.2019
Sudan'da hükümet ortakları Beşir'e destek yürüyüşünü erteledi

Hartum

Sudan'daki iktidar ortağı ulusal diyalog partilerinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve hükümeti desteklemek için bugün düzenlenecek yürüyüş erteleme kararının, kanunlara saygı, güvenlik birimlerinin değerlendirmelerine karşılık verme, ülkenin çıkarları ve istikrarına düşkün siyasi ve toplumsal güçlerin talepleri üzerine alındığı kaydedildi.

Sudan'da koalisyon ortağı bazı ulusal diyalog partileri, hükümete destek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki Şehitler Parkı'nda yürüyüş çağrısında bulunmuş, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi de yürüyüşe desteğini açıklamıştı. 

Hükümet ortaklarından Halk Kongresi Partisi ise koalisyon ortaklarının Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve hükümeti desteklemek için düzenleyeceği yürüyüşe katılmayacağını bildirmişti.

Partinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreteri İdris Süleyman yaptığı yazılı açıklamada, "İstikrarı olumsuz etkileyecek bu adımın ateşe benzin dökmekle eş değer olduğu" değerlendirmesinde bulunarak, "Bazı siyasi güçlerin perşembe günü düzenlemeyi planladığı yürüyüşü tamamen reddediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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