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Sudan'da askeri hareketlilik Sudan'da askeri hareketlilik
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Dünya, Sudan

Sudan ordusunun açıklaması neden gecikiyor?

Sudan devlet televizyonundaki yorumlara göre ordu, halkın tepkisini ölçmek için açıklamasını geciktiriyor.

Mehmet Nuri Uçar   | 11.04.2019
Sudan ordusunun açıklaması neden gecikiyor?

Hartum

Sudan'da ordunun kısa süre içinde yapacağını duyurduğu açıklamanın gecikmesiyle ilgili farklı yorumlar yapılıyor.

Askerlerin Sudan devlet televizyonu ve radyosunu kuşatmasının ardından ordunun kısa süre içinde önemli bir açıklama yapacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Gözlemciler, ordunun halkın tepkisini ölçmek için açıklamayı geciktirdiğini ifade ediyor.

Devlet televizyonundaki yorumlarda Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Birinci Yardımcısı Avad bin Avf'ın Askeri Konsey Başkanlığına getirilmesinin planlandığı ve bu ismin Beşir'e yakın olması sebebiyle halk nezdinde nasıl karşılık bulacağı tartışılıyor.

Sudan'da ordu, devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı

Sudan'da ordu, devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı. Öte yandan, Muhalif Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerliyor. 

"Saray darbesi" nitelendirmesi

Bazı gözlemciler de Avf'ın getirilmesini bir "Saray darbesi" olarak nitelendiriyor.

Bir diğer yorumda ise Avf'ın getirilmesinin halk tarafından büyük tepki alacağı belirtilerek halkın "rejime yakın olmayan bir isim başkanlığında bir geçiş konseyi" istediği dile getiriliyor.

Sudan'da ordu, sabah saatlerinde devlet televizyonu ve radyosunu kuşatmıştı.

Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor.

Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer almıştı.

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