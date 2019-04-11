Sudan ordusunun açıklaması neden gecikiyor?

Hartum
Sudan'da ordunun kısa süre içinde yapacağını duyurduğu açıklamanın gecikmesiyle ilgili farklı yorumlar yapılıyor.
Askerlerin Sudan devlet televizyonu ve radyosunu kuşatmasının ardından ordunun kısa süre içinde önemli bir açıklama yapacağı bilgisi paylaşılmıştı.
Gözlemciler, ordunun halkın tepkisini ölçmek için açıklamayı geciktirdiğini ifade ediyor.
Devlet televizyonundaki yorumlarda Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Birinci Yardımcısı Avad bin Avf'ın Askeri Konsey Başkanlığına getirilmesinin planlandığı ve bu ismin Beşir'e yakın olması sebebiyle halk nezdinde nasıl karşılık bulacağı tartışılıyor.
"Saray darbesi" nitelendirmesi
Bazı gözlemciler de Avf'ın getirilmesini bir "Saray darbesi" olarak nitelendiriyor.
Bir diğer yorumda ise Avf'ın getirilmesinin halk tarafından büyük tepki alacağı belirtilerek halkın "rejime yakın olmayan bir isim başkanlığında bir geçiş konseyi" istediği dile getiriliyor.
Sudan'da ordu, sabah saatlerinde devlet televizyonu ve radyosunu kuşatmıştı.
Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor.
Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.