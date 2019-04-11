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Dünya, Sudan

Sudan'da gözaltındaki çok sayıdaki muhalif serbest bırakıldı

Sudan'da gözaltında bulunan çok sayıda muhalif serbest bırakıldı.

Tufan Aktaş,Mehmet Nuri Uçar   | 11.04.2019
Sudan'da gözaltındaki çok sayıdaki muhalif serbest bırakıldı

Hartum

Sudan'da güvenlik güçlerinin, Nil kıyısında bulunan Atbara kentindeki gösteriler sırasında gözaltına alınanlardan bazılarını serbest bıraktığı bildirildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, Atbara kentinde göstericiler, gözaltında bulunan kişilerin güvenlik güçleri tarafından serbest bırakılması talebiyle gözaltı merkezlerine yürüdü.

Güvenlik güçleri, göstericilere ilk anda göz yaşartıcı gazla müdahale etti ancak göstericilerin ısrarı üzerine gözaltında bulunanların bir kısmını serbest bıraktı.

Gözaltındaki diğer kişiler işlemlerin ardından serbest bırakılacak

Kalan diğer kişilerin de işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakılacağı kaydedildi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, muhalif siyasi liderler de Gobar cezaevinden serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kişilere ait bilgi paylaşılmadı.

Sudan basınındaki haberlere göre, ordunun bu sabah devlet televizyonu ve radyosunu kuşatmasının ardından başkent Hartum'daki havalimanında uçuşlar durduruldu, sadece inişlere izin veriliyor.

Hızlı Destek Kuvvetleri sokaklarda konuşlandı

Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor.

Yerel kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtiyor.

Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayımlanırken, alt yazıda ordunun kısa sürede önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer almıştı.

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