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Dünya

İsrail basını: İsrailli heyet Sudan'a giderek darbe girişiminde bulunan askerlerle görüştü

İsrail dış istihbarat servisi Mossad üyelerinin de aralarında yer aldığı bir heyetin Sudan'a giderek darbe girişiminde bulunan askeri yetkililerle bir araya geldiği bildirildi.

Mustafa Deveci   | 02.11.2021
İsrail basını: İsrailli heyet Sudan'a giderek darbe girişiminde bulunan askerlerle görüştü

Kudüs

Walla News sitesinde yer alan haberde, İsrail'den bir heyetin 25 Ekim'deki darbe girişiminden sonra Sudan'ı ziyaret ettiği belirtildi.

İsrailli heyetin Hızlı Destek Kuvvetlerinde görevli General Abdurrahim Hamdan Dagalu'nun da aralarında bulunduğu Sudanlı bazı askeri yetkililerle görüştüğü ifade edildi.

Adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, heyetin bu ziyaretle "Sudan'daki değişken durum ve bunun diplomatik ilişkileri normalleştirmeye yönelik anlaşmayı sonuçlandırma çabalarını nasıl etkileyebileceği hakkında daha iyi bir izlenim edinmeyi" amaçladığı kaydedildi.

Haberde ayrıca Dagalu'nun da aralarında yer aldığı Sudanlı askeri heyetin darbe girişiminden birkaç hafta önce Tel Aviv'i ziyaret ederek İsrailli yetkililerle görüştüğüne işaret edildi.

Görüşmede Sudan'daki siyasi durumun ele alındığı ancak askeri yetkililerin darbe girişiminde bulunacaklarına dair İsraillilere herhangi bir belirti göstermedikleri aktarıldı.

Birçok ülkenin aksine İsrail'in Sudan'daki darbe girişimine karşı sessiz kaldığı hatırlatılan haberde, bu durumun Tel Aviv'in Sudan'daki darbe girişimini desteklediği hissi yarattığına dikkat çekildi.

İsrail ile geçen yıl ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde de Sudan'da sivil kanattan daha çok askeri yetkililerin aktif rol oynadığına vurgu yapıldı.


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