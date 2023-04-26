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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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Dünya

Sudan'daki çatışmalardan kaçan 16 bin kişi Güney Sudan'a ulaştı

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da patlak veren çatışmalar nedeniyle şimdiye kadar 16 bin kişinin Güney Sudan'a ulaştığı bildirildi.

Gökhan Kavak  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Sudan'daki çatışmalardan kaçan 16 bin kişi Güney Sudan'a ulaştı

İstanbul

Güney Sudan İnsani İşler Bakanı Albino Akol Atak, yaptığı açıklamada, komşu ülke Sudan'dan ülkesine sığınan kişilerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Atak, nisan ayının ortasından itibaren çoğunluğu Güney Sudanlı olmak üzere 16 bin kişinin Güney Sudan'a giriş yaptığını belirtti.

İki ülke sınırında 12 sınır geçiş noktası üzerinden girişlerin sağlandığını kaydeden Atak, Güney Sudan'a sığınanlar arasında başka ülke vatandaşlarının da olduğunu söyledi.

Atak, komşu ülke Sudan'daki çatışmalar nedeniyle en az 40 bin kişinin Güney Sudan'a geçeceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'daki çatışmalarda 459 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 72 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

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