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Dünya

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Başkent Hartum şu an özgür

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, başkent Hartum'un özgür olduğunu açıkladı.

Ahmed Satti  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Başkent Hartum şu an özgür

HARTUM

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Başkent Hartum'daki Uluslararası Havalimanına inip secde eden Burhan, 21 Mart'ta ordunun kontrolüne giren başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayına geçti.

Burhan, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Başkent Hartum şu an özgür." dedi.

Önceden Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) bulunduğu Hartum'un büyük kısmı Sudan ordusunun kontrolüne geçti.

HDK ise Hartum'un güneyinde Beyaz Nil üzerindeki Cebel Evliya Barajı köprüsünden ülkenin batısına yöneldi.

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