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Dünya

Sudan Doktorlar Komitesi: Ordu güçleri sivillere ateş açtı, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeyinde ordu güçlerinin sivillere ateş açması sonucu bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Muhammed Semiz   | 28.10.2021
Sudan Doktorlar Komitesi: Ordu güçleri sivillere ateş açtı, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Ömer Erdem/AA

Sudan

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ordu güçlerinin Hartum'un Bahri bölgesinde sivillere ateş açtığını aktardı.

Olayda bir kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı kaydedilen açıklamada, "İletişimde zorluklar yaşanıyor, diğer şehit haberleriyle ilgili doğrulama süreci devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Doktorlar Komitesi, daha fazla ayrıntı paylaşmadı. Ordu makamlarından da konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD'nin Hartum Büyükelçiliğinden dün yapılan açıklamada, başkentteki ordu karşıtı gösterilerde salı gününden beri 12 kişinin öldüğü, 100 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Olağanüstü hal ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Bunun üzerine başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

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