Sri Lanka, "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait geminin Hint Okyanusu'nda battığını açıkladı
Sri Lanka Donanması, Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait geminin, Hint Okyanusu'nda battığını teyit etti.
Ankara
Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, İran donanmasına ait IRIS Dena gemisi, Sri Lanka'nın Galle kenti açıklarında acil yardım çağrısı gönderdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sri Lankalı yetkililer, geminin acil yardım çağrısı yaptıktan sonra battığını belirterek, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.
Yetkililer, geminin "yabancı denizaltı tarafından saldırıya uğradığını" ve "imdat" çağrısının bunun üzerine yapıldığını tahmin ettiklerini bildirdi.
Yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemideki 78 denizcinin yaralandığı ve tedavi altına alındığı ifade edildi. Öte yandan gemideki en az 101 kişinin halen kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Sri Lanka Donanmasından yapılan açıklamada da İran savaş gemisinin, ülke açıklarında Hint Okyanusu'nda battığını doğruladı.
Geminin, ABD ve İsrail tarafından saldırıya uğramış olma ihtimali tartışılıyor. Yetkililer, olayın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.