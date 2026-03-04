Dolar
43.98
Euro
51.24
Altın
5,188.78
ETH/USDT
2,060.10
BTC/USDT
71,203.00
BIST 100
13,046.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa’dan yayındayız
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Sri Lanka, "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait geminin Hint Okyanusu'nda battığını açıkladı

Sri Lanka Donanması, Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait geminin, Hint Okyanusu'nda battığını teyit etti.

Aybüke İnal Kamacı, Ecem Şahinli Ögüç  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Sri Lanka, "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait geminin Hint Okyanusu'nda battığını açıkladı

Ankara

Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, İran donanmasına ait IRIS Dena gemisi, Sri Lanka'nın Galle kenti açıklarında acil yardım çağrısı gönderdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sri Lankalı yetkililer, geminin acil yardım çağrısı yaptıktan sonra battığını belirterek, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.

Yetkililer, geminin "yabancı denizaltı tarafından saldırıya uğradığını" ve "imdat" çağrısının bunun üzerine yapıldığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemideki 78 denizcinin yaralandığı ve tedavi altına alındığı ifade edildi. Öte yandan gemideki en az 101 kişinin halen kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sri Lanka Donanmasından yapılan açıklamada da İran savaş gemisinin, ülke açıklarında Hint Okyanusu'nda battığını doğruladı.

Geminin, ABD ve İsrail tarafından saldırıya uğramış olma ihtimali tartışılıyor. Yetkililer, olayın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne sınır kapılarından 2025'te yaklaşık 14 milyon yolcu geçiş yaptı
NATO: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz
Fidan, Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat konusunda İranlı mevkidaşı Erakçi'ye Türkiye'nin tepkisini iletti
İstanbul'da öğrencinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren öğretmenin cenazesi Konya'da defnedildi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

NATO: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz

NATO: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz

AA ekibi, ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İnkilap Meydanı'nı görüntüledi

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları nedeniyle Orta Doğu’da 21 bin uçuş iptal edildi

ABD, İran'a saldırıların ardından pek çok ülkenin seyahat risk derecesini yükseltti

ABD, İran'a saldırıların ardından pek çok ülkenin seyahat risk derecesini yükseltti
Sri Lanka, "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait geminin Hint Okyanusu'nda battığını açıkladı

Sri Lanka, "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait geminin Hint Okyanusu'nda battığını açıkladı
Çin: Hiçbir ülkenin dünyaya yalnız kendi istediğini dayatmaya hakkı yok

Çin: Hiçbir ülkenin dünyaya yalnız kendi istediğini dayatmaya hakkı yok
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet